Біткоїн: зростання активності користувачів та гонитва за $100,000

Станом на 26 листопада 2024 року активність мережі Біткоїна стрімко зросла, наблизившись до позначки в один мільйон щоденних активних адрес — рівня, який востаннє спостерігався у 2019 році. Цей приріст свідчить про суттєве збільшення залученості користувачів та ширше прийняття криптовалюти.

Розширення мережі та участь рітейл-користувачів

Збільшення кількості активних адрес може вказувати на перехід уваги від інституційних інвесторів до звичайних користувачів. Експерт з блокчейну Анді Ліан зазначив, що цей тренд вказує на зміцнення мережі, що позитивно впливає на довгострокові перспективи Біткоїна.

Корекція та стабільність

Попри нещодавню корекцію ціни на 6% до $92,400, викликану масштабним продажем з боку довгострокових власників, збільшення активності користувачів залишається важливим оптимістичним показником. Натомість обсяги торгів залишаються стабільними, оскільки нові інвестори ще не почали активно купувати чи продавати.

Чи досягне Біткоїн $100,000?

Зростання активності користувачів може стати рушійною силою для підйому ціни Біткоїна до рекордних $100,000, що, за оцінками аналітиків, може відбутися до кінця листопада. Понад 458,000 інвесторів придбали BTC за ціною вище $96,700, що створює додатковий імпульс для можливого зростання.

Зростання кількості активних користувачів та потенційний прихід нових інвесторів створюють позитивний прогноз для майбутньої ціни Біткоїна. Однак варто пам’ятати про можливі ринкові корекції та високу волатильність криптовалютного ринку.

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