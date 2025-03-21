Біткоїн обвалився на 23%: початок кризи чи шанс для інвесторів?

Біткоїн переживає складний період, оскільки його ціна знизилася на 23% від січневого максимуму в $109 000. Це викликало побоювання серед інвесторів щодо можливого початку тривалого ведмежого ринку. Індекс Bull Score, який оцінює загальний стан ринку криптовалют, опустився до 20, що є мінімальним рівнем за два роки. Востаннє подібне падіння спостерігалося після краху FTX у 2023 році, коли BTC торгувався в районі $16 000. Низький індекс зазвичай свідчить про зниження ліквідності, зменшення активності мережі та послаблення позицій великих гравців, які впливають на ринок.

Додатково занепокоєння викликає відтік капіталу з американських спотових біткоїн-ETF, які за останні 30 днів втратили $180 млн. Це один із найвищих показників з моменту запуску цих фондів, що може означати зміну настроїв інституційних інвесторів. Великий капітал зараз не поспішає повертатися на ринок, що створює ризики для подальшого падіння ціни. У попередніх циклах крипторинок неодноразово демонстрував затяжні ведмежі тренди після значного відтоку коштів. Якщо ситуація не зміниться, ключовий рівень підтримки $80 000 може опинитися під загрозою.

Попри зниження котирувань, довгострокові інвестори не втрачають інтересу до біткоїна, адже історично він переживав подібні фази і щоразу відновлював позиції. Проте цього разу ситуація може відрізнятися через низьку активність ринку та відсутність сильних драйверів зростання. Аналітики припускають, що якщо індекс Bull Score залишиться нижче 40, можлива тривала фаза спаду. Водночас, якщо найближчими тижнями ринок стабілізується і індекс зросте, це може означати відновлення позитивної динаміки.

Найближчий період стане вирішальним для криптоінвесторів, оскільки ринок перебуває у стані невизначеності. Якщо BTC втратить рівень $80 000, зросте ймовірність глибшої корекції, яка може затягнутися на місяці. Однак за умови збереження інтересу до криптовалют ситуація може змінитися. У такому випадку біткоїн отримає шанс відновитися, що може стати сигналом для нової хвилі покупок. Інвесторам варто уважно стежити за ринковими показниками, оскільки рішення великих гравців значною мірою впливатимуть на подальший розвиток подій.

Наступні кілька тижнів можуть визначити майбутнє біткоїна на найближчі місяці. Якщо Bull Score повернеться вище 40, це може свідчити про початок нового етапу зростання. У протилежному випадку крипторинок може зануритися у довготривалий ведмежий тренд, який стане випробуванням для всіх його учасників.

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