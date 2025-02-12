Біткоїн обвалився нижче $95K: Наслідки для криптотрейдерів та інвесторів

Біткоїн зазнав різкого падіння в середу, опустившись нижче позначки $95 000 після оприлюднення даних щодо індексу споживчих цін (CPI) у США за січень. Неочікуване зростання інфляції спричинило хвилювання як на традиційних фінансових ринках, так і серед криптовалютних інвесторів, які відчули наслідки майже миттєво. Звіт показав, що як загальна, так і базова інфляція перевищили прогнози, що може призвести до змін у монетарній політиці, які вплинуть на крипторинок.

Для криптоентузіастів це не просто черговий спад на ринку. Загальний CPI зріс на 0,5% у січні, що перевищило прогнозовані 0,3% та показник грудня у 0,4%. У річному вимірі інфляція сягнула 3,0%, трохи вищої за очікувану. Базовий CPI, що виключає волатильні категорії, такі як продукти харчування та енергоносії, зріс на 0,4% за місяць і на 3,3% за рік — обидва показники перевищили прогнози. Це свідчить про стійкий інфляційний тиск, викликаючи занепокоєння щодо можливої реакції Федеральної резервної системи (ФРС), зокрема відтермінування зниження ставок або навіть розгляду нових підвищень.

Ця економічна ситуація створює складні умови для крипторинку, де ризики тісно переплітаються з можливостями. Різке падіння біткоїна нижче $95 000 відображає ширші ринкові побоювання, про що свідчить і зниження індексу CoinDesk 20 на 2,9% за останню добу. Традиційні фінансові ринки також показали негативну динаміку: ф'ючерси на акції впали приблизно на 1%, прибутковість 10-річних держоблігацій США зросла до 4,63%, золото подешевшало на понад 1%, а індекс долара піднявся на 0,5%.

Для криптоінвесторів це може бути сигналом про наближення періоду підвищеної волатильності. Голова ФРС Джером Павелл нещодавно заявив, що зниження ставок найближчим часом малоймовірне, якщо не відбудеться неочікуваного економічного спаду. Якщо інфляція й надалі залишатиметься високою, це може призвести до підвищення ставок у 2025 році, що створить додатковий тиск на біткоїн та інші цифрові активи, можливо, опустивши біткоїн до рівня підтримки в $90 000.

Проте, на тлі цієї невизначеності біткоїн знову проявляє себе як актив не лише для спекуляцій, а й як потенційний захист від традиційних фінансових ризиків. Ці зміни на ринку підкреслюють важливість стратегічного планування, ефективного управління ризиками та уважного стеження за макроекономічними тенденціями, що безпосередньо впливають на вартість криптовалют.

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