Біткойн перевищує $102 000: що далі для ринку?

Ціна біткойна знову демонструє значне зростання, перетнувши позначку в $102 000. Це стало можливим завдяки політичним заявам президента США Дональда Трампа, очікуванню рішень Федерального резерву щодо процентних ставок та загальному зростанню інтересу до криптовалют. Обсяг торгів за останню добу зріс на 23%, що підтверджує підвищену активність інвесторів. Водночас індекс страху та жадібності досяг 82 пунктів, що сигналізує про сильний інтерес ринку до цифрових активів. Окрім біткойна, позитивну динаміку демонструють й інші активи: Ethereum наближається до $4 800, Solana подолала рівень у $120, а загальна капіталізація криптовалютного ринку перевищила $2,6 трлн.

Активна підтримка криптовалют з боку адміністрації Трампа змінює загальний настрій серед інвесторів. Президент США вже підписав указ, спрямований на вивчення регуляторних аспектів крипторинку та можливого включення цифрових активів у фінансову систему країни. Це створює сприятливі умови для зростання біткойна та сприяє появі нових довгострокових гравців на ринку. Очікування щодо майбутніх дій Федерального резерву також впливають на вартість активів. Сьогодні інвестори з нетерпінням чекають рішення ФРС, яке, ймовірно, збереже ставку в межах 4,25%-4,50%, але ключову роль відіграватиме риторика голови Джерома Пауелла. Якщо він натякне на можливе пом’якшення монетарної політики у 2025 році, це може стати сигналом для подальшого ралі крипторинку.

Не лише криптовалютний сектор демонструє позитивну динаміку. Акції технологічних компаній також зростають, що посилює приплив ліквідності на фінансові ринки. Nvidia додала майже 9%, а Tesla готується опублікувати квартальний фінансовий звіт, що може викликати додаткові коливання на фондовому ринку. У зв’язку зі зростаючою кореляцією між високотехнологічними компаніями та цифровими активами біткойн продовжує отримувати підтримку з боку інституційних інвесторів. Факт того, що традиційний фінансовий ринок позитивно реагує на політичні та економічні події, створює додатковий фактор стабільності для криптовалют. Однак цей тренд може змінитися, якщо Федеральний резерв займе більш жорстку позицію щодо подальшої грошово-кредитної політики.

Аналітики ринку відзначають, що зростання біткойна підтримується не лише спекулятивним попитом, а й фундаментальними факторами. Ентоні Скарамуччі наголошує, що відкритість уряду США до криптовалют може стати ключовим моментом у глобальному прийнятті біткойна. Майкл Сейлор, який очолює MicroStrategy, впевнений, що інституційний попит на BTC продовжуватиме зростати, а компанії почнуть розглядати його як стратегічний актив. Тим часом багато інвесторів звертають увагу на поведінку ФРС, адже її рішення можуть стати визначальним фактором у формуванні подальшого напрямку ринку. Оптимістичні очікування з боку великих гравців лише підсилюють впевненість у тому, що цифрові активи стають невід’ємною частиною фінансової системи.

Зараз крипторинок перебуває на роздоріжжі, і найближчі дні можуть визначити його подальшу траєкторію. Якщо біткойн зможе закріпитися вище $105 000, наступним значним рівнем стане $120 000, що відкриє шлях до подальшого ралі. Однак при зміні макроекономічних умов або посиленні регулювання можливий короткостроковий відкат до $95 000, перш ніж ринок знайде новий баланс. Попри оптимістичні прогнози, волатильність залишається ключовою особливістю крипторинку, тому інвесторам слід уважно стежити за новинами, аналізувати ринкові тренди та уникати прийняття рішень на емоціях. Вплив макроекономічної політики, дії ФРС і політичні ініціативи США стануть ключовими факторами для криптовалют у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!