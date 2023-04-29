Сприятливі дні травня для посадки різних культур: посівний календар

Останній весняний місяць підходить для посіву майже всіх культур: овочів, полуниці, квітів та висадки дерев. Також, у травні доглядають за молодими рослинами, а також проводять профілактику від хвороб та шкідників.

Наскільки хорошим буде врожай залежить не лише від навколишніх умов, але і від фази місяця. Краще висаджувати культури, орієнтуючись на місячний посівний календар.

Сприятливі дні для посадки культур у травні

Найбільш сприятливими днями у травні для різних культур вважаються такі дні:

цибуля і часник - 3, 9, 10, 13, 14, 22 травня;

помідори - 13, 15 травня;

кріп, петрушка та інша зелень - 3, 17, 29 травня;

морква - 16, 17 травня;

буряк - 14-17, 24 травня;

капуста - 2, 14, 21, 24, 30 травня;

баклажани, перець - 7, 11, 19 травня;

кабачки, гарбуз - 2, 10, 15, 22-25 травня;

картопля - 3, 5, 6, 12, 21-25, 27, 28 травня;

однорічні квіти - 1, 2, 3, 29, 30 травня;

полуниця, виноград - 2, 14, 24, 30 травня;

багаторічні квіти - 14, 15, 30, 31 травня;

плодові дерева - 9, 12, 13 травня.

Неврожайні дні - 5, 19, 20 травня.

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Місячний посівний календар на травень 2023

1-3 травня - посів будь-якої зелені. Також, можна садити полуницю і виноград. Ці дні є вдалими для проріджування сходів, прополки бур'янів, боротьби зі шкідниками. Чудово в ці дні приймаються квіти, зокрема троянди.

4-6 травня - несприятливі для посадки дні.

7-8 травня - сприятливі для посадки картоплі, часнику, редису, перцю, салату, прянощів і лікарських рослин, кукурудзи. Також, у ці дні добре висаджувати цибулинні квіти, полуницю, плодові та ягідні дерева, жимолость, жасмин. Дозволено удобрювати рослини та полоти бур’яни. Не обрізайте гілки дерев: будуть довго гоїтись.

9-12 травня - добре садити картоплю, цибулю, часник, кабачки, гарбуз, розсаду капусти, редис, буряк і моркву, багаторічні квіти і вічнозелені рослини, газон і зелену огорожу. У ці дні дозволено боротись із хворобами, обрізати дерева та щепити їх. Не працюйте з корінням у ці дні.

13-15 травня - сприятливі для висадки огірків, помідорів, перцю, капусти, кабачків, гарбуза, селери, картоплі. Поливайте та підгодовуйте рослини у ці дні. Також, добре садити смородину, малину, ожину і агрус. Не обрізайте рослини та не удобрюйте.

16-17 травня - не дуже хороші для висадки дні.

18-20 травня - дні молодика. У ці дні можна полоти бур'яни і розпушувати грунт.

21-24 травня - вдалі дні для висадки дині, кавунів, гарбуза, гороху, квасолі, полуниці і взагал будь-яких культур, дерев і квітів.

25-26 травня - не дуже врожайні дні, але дозволяється висадка лікарських рослин і прянощів, кабачків і гарбузів.

27-29 травня - можна садити перець, зелень, картоплю, редис, декоративні дерева, такі як бузок і жасмин.

30-31 травня - можна садити картоплю, бобові, редис, капусту, помідори, огірки, багаторічних квіти, малину, смородину, ожину.

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