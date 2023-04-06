Благовіщення 2023: що святять в цей день і які народні прикмети

Щороку 7 квітня християни східного обряду святкують Благовіщення, одне з найважливіших церковних свят після Різдва та Великодня. Це свято пов'язане з особливою подією в житті Діви Марії, коли Архангел Гавриїл повідомив їй, що вона народить Божого Сина, тобто принесе благу звістку. Благовіщення святкується за 9 місяців до Різдва, що відповідає тривалості вагітності. Цього дня Діва Марія дізналася про свою вагітність, а на Різдво народила Ісуса.

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Звичаї на Благовіщення

Під час Благовіщення у храмах відбуваються урочисті літургії, в ході яких священики одягають блакитні шати. Після літургії білі голуби випускаються у небо як символ Святого Духа. В цей день віряни також можуть відвідати богослужіння та помолитися, оскільки вважається, що на Благовіщення відкриваються небеса і Господь чує всі молитви.

Благовіщення також відзначається спільним святковим столом. Хоча триває Великий піст 2023 року, на честь цього свята дозволяється вживати рибу та морепродукти. Також на Благовіщення освячують сіль у храмі, якою потім солять страви.

У церкві цього дня святять проскури. Потім пасічник проскуру кришить та висипає її у мед, "щоб бджоли роїлися", а сівач змішує з землею та сіє по чотирьох кутах ниви – "щоб дощова хмара ниви не минала"; проскуру заривають у землю, "щоб град посіву не побив".

До свята віряни готуються заздалегідь – прибирають у будинку, перуть постільну білизну та скатертини, виносять старі речі. На часі Київської Русі на Благовіщення відзначали прихід справжньої весни та початок нового циклу життя. Тому прибирання від усього негативного та зайвого вважалося символом очищення душі та тіла перед святом.

Традиційно на Благовіщення також пригощаються смаколиками, зокрема печивом у вигляді ластівок, що є символом весни та прихідного літа. Ластівки вважаються вісниками весни, тому печиво в їхній формі символізує повернення природи до життя після зимового спокою.

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Народні прикмети на Благовіщення

Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень;

Якщо 7 квітня ще лежить на дахах сніг, то і на 1, і на 6 травня він у полі буде;

Який цей день – такий і кінець місяця;

Якщо на Благовіщення сонце сходить на чистім небі, то весна рання, якщо в полудень – середня, якщо ясно ввечері – пізня;

Якщо 7 квітня сонце світить до обіду, а потім ховається за хмари, кукурудза буде рання, коли ж навпаки: визирає з-за хмар тільки після обіду, то кукурудза буде пізня. Якщо ж того дня взагалі буде хмарно, негода, то кукурудза не вродить;

Ніч проти Благовіщення: якщо вона тепла, то весна буде дружна; якщо за ніч мокрий рушник висохне надворі – рік буде врожайний, якщо наполовину висохне – на середній урожай, а якщо залишиться мокрим чи замерзне – буде мокре літо;

Якщо на Благовіщення дуже тепло, то на Великдень буде холодно;

Благовіщення без ластівок – холодна весна;

Якщо з'являться жаби і зникнуть, то стільки ще буде холодно;

На Благовіщення гарна погода – гарний врожай;

Якщо ввечері зоряно, то вродять коноплі;

Якщо на Благовіщення летить сніг – літо неврожайне;

Якщо на Благовіщення півень на порозі нап'ється, то на Юрія (6 травня) віл напасеться.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

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