Чистий Четвер 2023: як правильно купатися

Цього року Чистий четвер у християн східного обряду припадає на 13 квітня, а у вірян західного обряду – 6 квітня. За давньою традицією, віряни у цей день мають викупатися до заходу сонця.

Більшість прикмет та традицій свята пов’язані з очищенням тілесним та духовним. UAportal зібрав основні настанови для християн щодо того, як правильно купатися на Чистий четвер.

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Традиція походить від біблійної легенди, коли Ісус Христос власноруч вимив ноги своїх учнів під час Таємної вечері. Католики у цей день зазвичай причащаються, освячують миро та влаштовують обмивання ніг. Також у Чистий четвер заведено пекти пасхи та прибирати у будинку.

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Згідно з віруваннями, у цей день потрібно вмитися зі срібної ложки одразу після того, як прокинувся. Це має принести міцне здоров'я та красу на весь рік.

Під час купання у Чистий четвер також можна читати молитви, щоб змити з себе гріхи та негаразди. Купатися варто у холодній воді.

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