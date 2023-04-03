Чистый Четверг 2023 года: как правильно купаться

В этом году Чистый четверг христиан восточного обряда приходится на 13 апреля, а у верующих западного обряда – 6 апреля. По давней традиции верующие в этот день должны искупаться до заката.

Большинство примет и традиций праздника связаны с очищением телесным и духовным. UAportal собрал основные наставления для христиан по поводу того, как правильно купаться на Чистый четверг.

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Традиция происходит от библейской легенды, когда Иисус Христос собственноручно вымыл ноги своих учеников во время Тайного ужина. Католики в этот день обычно причащаются, освящают миро и устраивают омовение ног. Также в Чистый четверг принято печь пасхи и убирать в доме.

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Согласно верованиям, в этот день нужно умыться из серебряной ложки сразу после того, как проснулся. Это должно принести крепкое здоровье и красоту на весь год.

Во время купания в Чистый четверг можно читать молитвы, чтобы смыть с себя грехи и невзгоды. Купаться следует в холодной воде.

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