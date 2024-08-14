"Блін", "капєц" та "тіпа": як замінити слова-паразити "солов'їною"
Слова-паразити – це слова або словосполучення, які часто безпідставно вживаються в мовленні та не несуть жодного смислового навантаження. Вони ніби паразитують на мові, заповнюючи паузи, підсилюючи емоційність або просто звичкою.
Замінюючи точні та яскраві слова, слова-паразити роблять мовлення біднішим і менш виразним. Часте вживання слів-паразитів може свідчити про низький рівень культури мовлення.
Міжнародний культурний портал "Експеримент" цитує лінгвіста Ольгу Сіверську, яка рекомендує замінити "простацькі паразити" звичними "літературними" словами.
Вас також зацікавить: Яке слово всі використовують, але його немає в українській мові: Авраменко здивував відповіддю
Мовознавці зауважують, що зайві слова ускладнюють сприйняття інформації та можуть призвести до непорозумінь. Багато слів-паразитів стають звичкою, особливо в розмовному мовленні. Іноді люди використовують слова-паразити через брак словникового запасу.
Щоб позбутися слів-паразитів, замініть їх на інші слова, шукайте синоніми та точні вирази.
Для прикладу слова "ну", "ось", "типу", "еее", "чуєш", "значить" можна замінити га "як і передбачалося", "після чого", "я вважаю, що", "на мою думку", "думаю, можна з впевненістю сказати", "тим часом".
- Замість звичного "капєц" вимовіть "лишенько", "дідько", "трясця", "жах".
- "Блін" замініть словосполученням "йолі-квасолі", "до біса", чи словами "грець", "дідько", "трясця".
- "Кстаті" замініть на відповідники "до речі", "між іншим", "до того ж".
- "Тіпа" має такі відповідники: "як", "ніби", "наче", "подібно", "у вигляді".
- "Карочє" – "словом".
- "Вопшєто" – "узагалі/взагалі", чи "узагалі-то".
- "Канєшно" – "звісно", "аякже", "авжеж".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українською мовою сказати слово "удача".
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!