Блогерка поділилась рецептом консервованих огірків: на смак, як з бургера у McDonald's (відео)
Консервовані огірки – одна з найпопулярніших закусок на українському столі. Досвідчені господині мають свої секрети, як зробити консервацію неймовірно смачною.
Блогерка Наталія Нерябова у Tiktok поділилась рецептом консервованих огірків. За її словами, смак буде такий самий, як в овочів у бургері з McDonald's.
За її рецептом, на 1 кг огірків знадобляться:
- 2 ст. ложки солі;
- 300 мл яблучного оцту;
- 1 ст. ложка французької гірчиці;
- 1 ст. ложка куркуми;
- 1 стакан цукру.
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Спочатку потрібно нарізати огірки на кружальця середньої товщини. Овочі треба посипати сіллю, перемішати та залишити на три години.
У каструлі треба змішати оцет, гірчицю, куркуму та цукор. Отриману суміш необхідно перемішати та довести до кипіння.
Коли маринад закипить, варто додати огірки. Після цього суміш має кипіти ще 5-7 хвилин. Отримані огірки з маринадом треба закатати у стерилізовані банки.
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