Блокування ворога у Вовчанську: в ЗСУ розповіли, що далі робитимуть окупанти

У Вовчанську на Харківщині ситуація мінлива, тривають бої. На Агрегатному заводі були заблоковані російські військові. За словами представника відділу комунікацій оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Віталія Саранцева, наразі у противника є три можливі варіанти розвитку подій.

Про це він розповів в ефірі телемарафону. За словами Саранцева, на Харківському напрямку темпи наступальних дій протягом 26 червня збільшилися. Окупанти шукали шляхи, аби змогти вклинитися в українську оборону й здійснити спроби вибити ЗСУ із зайнятих рубежів.

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"За участю штурмових загонів 153 танкового полку, 47 танкової дивізії ворог намагався вести наступальні дії в житловій забудові міста Вовчанськ, але був відкинутий", – сказав Віталій Саранцев.

Він наголосив, що в росіян на Агрегатному заводі є три варіанти дій:

здатися українським військовим в полон і постати перед українським правосуддям;

постати перед міжнародним судом;

постати перед судом божим.

"У реалізації всіх трьох варіантів ми готові максимально сприяти", – пояснив він.

За його словами, поодиноке переміщення особового складу ворога спостерігається по рубежу населених пунктів Глибоке та Лукʼянці. Так, окупанти намагаються евакуювати поранених та поповнити матеріально-технічні засоби.

Нагадаємо, раніше Буданов сказав, як перемогти рф. Він наголосив на необхідності поєднання сили та дипломатії у протистоянні з агресивною росією.

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