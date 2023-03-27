Бійці 103 бригади показали, як ефективно 'викурюють окупантів з їхніх нір' на сході

На східному напрямку фронту бійці 103-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України провели "дератизацію російських пацюків", що ховалися у виритих окопах. Робота наших захисників потрапила в об'єктив безпілотників.

На сторінці бригади у Фейсбуці повідомляється, що аеророзвідники помітили ворога, що ховався в окопах, виритих серед кущів та дерев. Влучними скиданнями боєприпасів з дронів ворога було знищено.

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"Влучне попадання в ціль! Так аеророзвідники 103 бригади викурюють окупантів з їхніх нір на східному напрямку бойових дій. Ми ж попереджали, що жоден окупант не сховається від пильних очей нашої розвідки. Але схоже, російські зайди погано вчаться. Ось ще один урок для ворога: не допомогли ані дерева, ані маскування. Два скиди боєприпасів влучають точно в ціль і у ворога +1 вантаж "200", – прокоментували відео своєї влучної роботи наші захисники.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".

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