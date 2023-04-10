Бійці 28 ОМБр влаштували 'запальний понеділок' для росіян (відео)

Воїни з 28 Окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу ліквідували склад інженерних боєприпасів російських бойовиків. Робота артилеристів потрапила на відео.

Бійці 28 ОМБр на сторінці бригади у Фейсбуці опублікували кадри, зняті з дрона – аеророзвідники зафіксували склад інженерних боєприпасів ворога. Після передачі координат артилерії запаси росіян було значно скорочено. Чи загинули ворожі інтервенти під час атаки на склад, не уточнюється.

Читайте також: Танкісти 92-ї бригади допомогли піхоті знищити ворога під Бахмутом

"Наші артилеристи впевнені, що як тиждень почнеш, так його і проведеш. Тому понеділки для окупантів особливо "запальні", – прокоментували це відео наші захисники.

Днями Лицарі Зимового Походу провели операцію зі знищення ворожої піхоти в укритті:

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!