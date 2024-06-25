Бійці 3-ї ОШБр зачистили позиції від окупантів на Харківщині: відео ближнього бою

На півночі Харківської області бійці третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України зачистили позиції. В результаті російські окупанти зазнали втрат у живій силі.

Відповідне відео опублікували в пресслужбі бригади в Telegram. Ролик був знятий на GoPro бійця з позивним "Чук".

Групи бійців Третьої штурмової зачищали позиції, поки окупанти продовжували в них застрибувати, йдеться у повідомленні.

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Військові розповіли, що до того, як українці пристрелили противника, він встиг вигукнути "свои" та "на помощь".

В опублікованому ролику показано, як українські бійці зачищали окопи. Під час ближнього стрілецького бою 3-я ОШБр успішно ліквідовувала окупантів та звільняла від них українську землю.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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