Бійці 3-ої штурмової бригади показали успішну контратаку і трофеї під Бахмутом (відео)

На околиці Бахмута штурмова бригада ЗСУ затрофеїла зброю ліквідованих окупантів. Бійці 3-ої штурмової бригади успішно провели атаку позицій росіян під Бахмутом.

Про це пише Тelegram-канал 3-ї штурмової бригади.

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Працювала "Вовча зграя" – взвод 2-ї роти 2-го штурмбату.

Вони відпрацювали по ворогу, ліквідувавши частину окупантів та затрофеївши чимало їх зброї.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу.

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