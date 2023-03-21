Бійці 53-ї бригади яскраво 'розмотали' ворожу техніку на Донбасі (відео)

Українські військові на Донеччині знищили техніку окупантів. Йдеться про військові бойові машини росіян на Авдіївському напрямку.

Ліквідацією ворожої техніки займалися бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Про це повідомив волонтер Сергій Притула.

"На Авдіївському напрямку російська армія продемонструвала ще один негативний успіх! 53 бригада яскраво розмотує бронетехніку ворога!" – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що знищення техніки військові зняли на безпілотники DJI Mavic, які для українських захисників придбав за зібрані кошти благодійний фонд Сергія Притули.

На відео можна побачити, як оператори виявили рух колони військової техніки окупантів, а згодом у це місце прилітає снаряд. Також видно, як піхота ворога намагається втекти, кидаючи пошкоджені бойові машини.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці СБУ за одну ніч "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

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