Бійці 66 ОМБр знищили зі Стугни другий ворожий танк за останні пару днів (відео)

У мережі розповсюджується відеоролик, на якому бійці 66 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України знищили російський танк із ПТРК Стугна.

Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці підрозділу на Facebook. Локація зйомки та модель танка, який знищили наші воїни, невідомі. Проте в дописі вказано, що це вже другий танк окупантів, який знищили українські військові за останні декілька днів. Це відео також можна знайти на сторінці бригади.

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"Стугна-П" є українським протитанковим ракетним комплексом, розробленим конструкторським бюро "Луч" з міста Київ. Цей комплекс належить до другого покоління протитанкових ракетних комплексів і має напівавтоматичну систему наведення по лазерному променю. Він здатний вистрілювати ракетами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами, які розміщуються в контейнері. Оператор може керувати комплексом з відстані до 50 метрів за допомогою віддаленого пульта.

Раніше, бійці ДШВ показали відео знищення російського штурмовика Су-25 "Грач".

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