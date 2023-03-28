Бійці 81-ї бригади ефектно знищили ворожий склад БК (відео)
Бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади знищили ворожий склад з боєкомплектами. За попередніми даними це відбулося на Луганщині.
Запис зробили бійці ЗСУ, які показали ворожі позиції та перехопили перемовини окупантів. Відеооприлюднили на офіційному Telegram-каналі волонтерської спільноти DeepState.
На кадрах можна побачити екран спостерігачів, на якому показані позиції окупантів. Там щось горить. При цьому на тлі чутно перемовини російських військових.
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Один із загарбників кричить, що український снаряд влучив у бліндаж. За мить на екрані спостерігачів видно вибух у виді яскравого спалаху.
Точний час та місце знищення ворожої позиції не повідомляється з міркувань безпеки. Також невідомо, які втрати в живій силі зазнали окупанти.
Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".
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