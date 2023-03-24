Бійці 92-ї бригади показали знищення пункту управління окупантів (ефектне відео)

Українські військові за допомогою артилерії знищили пункт управління та засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби росіян. Ліквідація антен відбулася у Сватівському районі.

Знищенням РЕР і РЕБ окупантів займалися бійці 92-ї окремої механізованої бригади. Відео на каналі у Youtube опублікував Леонід Маслов, який воює у складі бригади.

"Противник встановив на вежі зв’язку низку своїх антен для РЕР і РЕБ. Цьому завадила наша артилерія. Спочатку знищується пункт управління РЕР з особовим складом, що заховався в будівлі. Один постріл високоточного снаряду призводить до бажаного результату. Мінус майже весь особовий склад чергової частини", – зазначає військовий.

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Після цього артилерія завдала удару по самій вежі з електронним обладнанням. Для цього були використані високоточні снаряди "Ескалібур".

"У противника великий людський ресурс, але антен не так вже й багато. Ще один постріл з артистичною точністю. Як в цирку. Ну як? Можете повторити?" – додав Маслов.

Нагадаємо, що 44-а артилерійська бригада ЗСУ показала, як нещадно знищує штурмові групи окупантів в Бахмуті.

Також бійці 110 Окремої механізованої бригади показали ведення бою на бронетранспортерах M-113 і YPR-765 на Бахмутському напрямку.

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