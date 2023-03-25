Бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити 'Шилку' та 'Зоопарк' ворога

Бійці з 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола на одному з напрямків фронту ліквідували склад боєприпасів ворога, пункт управління та велику кількість воєнної техніки росіян.

Кадрами своєї роботи вони поділилися у соцмережах. Знищення ворожої техніки потрапило в об'єктив безпілотника.

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На кадрах можна побачити спочатку знищення складу боєприпасів росіян. Потім – зенітної самохідної установки "Шилка". Також в об'єктив дрона потрапила ліквідація гармати 2А36 "Гіацинт" разом з боєкомплектом. Потім приліт стався по ворожому радіолокаційному комплексу розвідки й контролю стрільби "Зоопарк". А ще – по пункту управління на БТР.

"Хто звільняє цей район? 44-ї бригади дивізіон! Хто для орків страшний сон? Ще один дивізіон!", – підписали це відео бійці з 44 ОАБр.

Раніше контррозвідники Служби безпеки України показали, як "намолотили" десятки одиниць російської техніки.

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