Бійці з 'Червоної калини' на Донеччині ліквідували польовий склад із БК росіян (відео)

Українські захисники на одній з найгарячіших точок фронту ліквідували спостережний пункт російських бойовиків. Також було знищено польовий склад із боєкомплектом окупантів.

Відео роботи наших бійців по ворожих позиціях на Донецькому напрямку було знято з дрона. Ним поділилося у соцмережах Західне територіальне управління Національної гвардії України.

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"На Донецькому напрямку гвардійці бригади "Червона калина" спільно з ЗСУ знищили ворожий спостережний пункт та схрон з боєприпасами. Виявити ворога допомогли розвідувальні дії нацгвардійців. Координати були передані побратимам з інших Сил оборони, які точним влучанням артилерії знищили ворога", – зазначається в описі до цих кадрів.

Довідково: "Червона калина" – це бригада Національної гвардії України. Головне гасло бригади – "Ворог тліє, де калина червоніє". "Червона Калина" була створена на базі 8-го полку оперативного призначення ім. Івана Богуна, також відомий як Калинівський.

Бійці з цієї бригади брали участь у визволенні Києва, у бойових діях у населених пунктах Сєверодонецьк, Лисичанськ та Білогорівка Луганської області, Спірне та Верхньокам'янське Донецької області.

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