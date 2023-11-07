Бійці СБУ за допомогою FPV дрона підірвали САУ 'Акація' окупантів (відео)

На одному з напрямків фронту бійці Служби безпеки ушкодили самохідну артилерійську установку (САУ) "Акація" російських інтервентів. У техніку ворога прилетів FPV дрон.

Відео роботи спецпризначенців Центру спеціальних операцій "А" СБУ з'явилося у мережі. На ньому можна побачити, як аеророзвідка зафіксувала поблизу посадок ворожу техніку. За мить у неї влучив FPV дрон.

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САУ "Акація" - це 152-мм самохідна артилерійська установка, розроблена в СРСР у 1970-х роках. Вона була прийнята на озброєння Радянської Армії в 1980 році й досі знаходиться на озброєнні росії та інших країн СНД.

САУ "Акація" має наступні характеристики:

Довжина ствола - 33 калібри (4960 мм)

Максимальна дальність стрільби - 20,3 км

Швидкість стрільби - 6-8 пострілів за хвилину

Екіпаж - 4 людини

САУ "Акація" призначена для знищення артилерійських батарей, протитанкових засобів, живої сили та легкоброньованої техніки противника. Вона може вести вогонь як прямим, так і непрямим наведенням.

САУ "Акація" оснащена 152-мм гарматою 2А36, яка має високий темп стрільби й дальність стрільби. Гармата встановлена на гусеничному шасі, що забезпечує їй високу маневреність.

Нагадаємо, чорні Запорожці розгромили колону ворожої бронетехніки поблизу Вугледару.

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