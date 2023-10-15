Бійці Січеславської бригади збили російський гелікоптер Мі-8 (відео)

На одному з напрямків фронту бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади збили російський гелікоптер Мі-8.

Кадрами роботи 25-ї ОПДБр ДШВ поділився командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він у своєму телеграм-каналі показав відео, на якому можна побачити, як рештки вертольота догорають серед поля біля посадок.

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"Збили російський Мі-8. Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить. Молодці, воїни", – прокоментував він це відео.

Довідка: Мі-8 (виріб "80", за кодифікацією НАТО: Hip) — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля, на початку 1960-х років. Наймасовіший вертоліт з двома двигунами у світі, один з наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

Технічні характеристики:

Довжина: 18,1 м

Ширина: 2,7 м

Висота: 4,7 м

Маса пустого: 7,3 т

Максимальна злітна маса: 12,0 т

Максимальна швидкість: 250 км/год.

Дальність польоту: 608 км

Озброєння: ПЗРК "Ігла", 7,62-мм кулемети ПКТ, 23-мм гармата ГШ-23.

Раніше стало відомо про потужний удар по російській секретній базі в Криму. Поблизу Джанкоя ракета влучила по секретній базі спецназу російського ГРУ. Унаслідок удару загинуло 26 окупантів, поранення отримали до 20 російських бойовиків.

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