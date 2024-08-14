Бійці Сил оборони на Запоріжжі знищили російську РЛС 'Каста', ціна якої сягає $60 млн (відео)

На Запорізькому напрямі бійці Сил оборони України завдали ударів по рідкісній російській РЛС дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2", вартість якої перевищує $60 млн. Також було уражено РЛС П-18 "Терек" разом з машинами забезпечення.

Як повідомили в СБУ, цей успіх став можливим завдяки спільним зусиллям українців та підтверджує важливість підтримки ЗСУ та спецслужб.

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В СБУ повідомили, що співробітники Служби безпеки України, які виконують завдання в найгарячіших точках фронту, здійснили успішну спецоперацію з ліквідації російської радіолокаційної станції дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2".

Ця сучасна зброя, вартість якої починається від 60 мільйонів доларів, була "очима" російської ППО, контролюючи український повітряний простір.

Ворог ретельно маскував та часто змінював розташування станції, проте завдяки професійним діям контррозвідників СБУ, а також сучасному обладнанню, придбаному за кошти донатів Фонду "Повернись живим", РЛС була виявлена та знищена.

Комплект техніки, який містить наземну станцію для керування безпілотниками, мікроавтобус, ноутбуки та засоби зв'язку, дозволив спецслужбам ефективно вистежувати та фіксувати позиції ворожих радарів.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня БПЛА атакували три аеродроми на росії: Саваслєйка в Нижегородській області рф (660 км від кордону України), Борисоглєбськ та Балтімор (у Воронезькій області).

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