Бійці ССО на Бахмутському напрямку ліквідували 9 одиниць техніки ворога та самих окупантів (відео)

На східному напрямку фронту бійці Сил спеціальних операцій ЗС України "вполювали" значу кількість ворожої техніки. Серед знищеного – різні комплекси, РЕБ, гармати.

Як повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Фейсбуці, наші захисники "протягом тижня вели полювання за важливою технікою окупанта".

"Один з підрозділів ССО України разом з побратимами з Сил оборони знищили 9 одиниць ворожої техніки на Бахмутському напрямку. Цього разу список ворожих втрат поповнили дві гармати 2С5 "Гіацинт", 2 гармати 2С7 "Піон", Р–325У, станція РЕБ Леєр, 2 одиниці комплексу П-18 "Малахіт" та комплекс Каста–2Е2", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що техніку ворога палила артилерія.

Також командування показало роботу снайперів ССО. Зазначається, що ворога "мінусували" на дистанціях від 715 до 2062 метрів.

Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.

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