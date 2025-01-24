Бійці повітряних сил взяли в полон 11 російських військових: подробиці

На початку повномасштабного вторгнення бійці Повітряних сил України під час бою на околицях Харкова захопили в полон російських військових. Ситуація розгорталася несподівано: противник опинився всього за кілька метрів від позицій українських захисників.

У цей момент військові Повітряних сил здійснювали повітряне прикриття, щоб не допустити просування ворога до підрозділів, які тримали оборону на землі. Про цю операцію розповів офіцер із позивним "Мажор".

"Одна з груп противника раптово з’явилася майже за 5 метрів від нашої передової позиції. Там було лише четверо наших бійців. Вони миттєво доповіли про ситуацію та самостійно почали бій", – зазначив "Мажор".

Попри чисельну перевагу ворога, командир українського підрозділу вирішив тримати оборону. У хід пішли дрони-камікадзе, що завдали противнику втрат і викликали у нього паніку. Російські військові сховалися в будівлі, після чого українські захисники завдали по ній удару.

Коли будівля загорілася, окупанти вибігли назовні та спробували сховатися в підвалі. Українські військові взяли вихід із підвалу під контроль, використовуючи стрілецьку зброю. Завдяки чіткій координації дій ворог був нейтралізований.

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"Наші бійці діяли злагоджено, виконуючи всі накази. Це було проявом великого героїзму, адже четверо людей протистояли 12 окупантам. Особливо захоплює, що це були представники Повітряних сил, а не піхотинці чи штурмовики з бойовим досвідом у цьому напрямку", – підкреслив "Мажор".

Один із українських воїнів підповз до підвалу, кинув туди гранати й ліквідував командира окупантів, який відмовлявся здаватися. Після його смерті решта російських солдатів капітулювала.

Нагадаємо, Сили спеціальних операція знищили 21 військового з КНДР в ході запеклого бою на Курщині.

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