Бійці ЗСУ потужно "мінуснули" російські РЕБ та РСЗВ "Град" на Запорізькому напрямку (відео)
Українські захисники знищили дві вартісні одиниці військової техніки росіян. Це сталося на Запорізькому напрямку.
Під час атаки було уражено комплекс радіоелектронної боротьби "Борісоглєбск" та реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".
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Відео знищення ворожої техніки показав заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Юрій Мисягін у своєму Телеграм-каналі.
Довідково:
РЕБ "Борисоглібськ" – це російський радіоелектронний комплекс, призначений для глушіння радіоелектронної апаратури противника. Він може глушити різні види радіозв’язку, в тому числі радіостанції, радіолокатори та системи управління. Комплекс може глушити радіозв’язок на відстані до 100 кілометрів.
РСЗВ "Град" – це російська реактивна система залпового вогню, призначена для обстрілу цілей на відстані до 30 кілометрів. Вона може вести вогонь 122-мм ракетами, які можуть містити осколкові або фугасні бойові частини. Система може вести вогонь залпом з 40 ракет за 20 секунд.
Обидві ці системи є потужними і багатофункціональними, і вони можуть завдати значної шкоди противнику. Однак вони також є дорогими та складними в експлуатації.
Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.
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