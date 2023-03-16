Бійці ЗСУ здійснили успішу атаку під Авдіївкою та захопили в полон чотирьох окупантів (відео)

59-а мотопіхотна бригада успішно атакувала три позиції окупантів під Авдіївкою в пам'ять про Да Вінчі - відео

Бійці 59-ї мотопіхотної бригади здійснили успішну атаку під Авдіївкою на честь свого загиблого друга, героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі").

Це сталось 15 березня. В цей день відбувалася панахида на дев'ятий день після загибелі хороброго командира, повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

За його словами, бійці бригади знищили російські війська на трьох позиціях та завдали серйозних втрат ворогу. Також чотирьох окупантів було захоплено у полон. Вони виявилися військовослужбовцями зі складу 2-го батальйону 110-ї мотострілецької бригади ЗС РФ:

Обдовський Сергій з міста Тверь;

Даиров Яков з Оренбургської області;

Китов Юрий з Оренбургської області;

Єртлеус Самрат з Оренбургської області.

"Росіян розбили саме на тих позиціях де багато десятків разів працював за останні 9 років сам друг Да Вінчі, база якого знаходиться в Авдіївці. Звичайно, все це було добре сплановано як належить заздалегідь, це не були емоційні дії", – наголосив Бутусов.

Він подякував воїнам 59-ї бригади, які майстерно знищили ворога. Оскільки такі дії – найкраще визнання пам'яті українських героїв.

Нагадаємо, що у Києві 10 березня відбулося прощання з Героєм України, командиром батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом. Боєць загинув напередодні, під час боїв за Бахмут. Попрощатися із захисником прийшли тисячі людей, його побратими та вище керівництво держави.

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