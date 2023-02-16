Бійці ЗСУ показали автомобільні джгути й шматки бинтів замість аптечок у полоненого вагнерівця (відео)

Українські бійці у боях за Бахмут взяли штурмом опорний пункт росіян та полонили вагнерівця. На камеру захисники зняли, як проводять розпаковку амуніції ворога, аби побачити, з чим росія відправляє своїх солдатів на війну в Україну.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, 15 лютого бойовий розвідувальний дозор прикордонників атакував позиції російсько-окупаційних військ під Бахмутом. Наші бійці у бою захопили один з опорних пунктів інтервентів.

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"Вийшовши в тил окупантів прикордонники атакували загарбників. У ближньому бою бійці Держприкордонслужби України зламали спротив ворожих сил. Зі стрілецької зброї знищили до п’яти загарбників, одного захопили в полон", – розповіли в ДПСУ.

Один з бійців зафільмував екіпірування російських загарбників та провів "розпаковку" ворожої амуніції. З'ясувалося, що замість аптечки російському солдатові видали розвантажувальний жилет, чотири магазини до автомата, одну гранату, бинт та гумовий джгут, проте й він був автомобільним.

"Ось й усе, що потрібно солдату "другої армії світу", – прокоментували ці кадри прикордонники.

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Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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