Бойцы ВСУ показали автомобильные жгуты и куски бинтов вместо аптечек у пленного вагнеровца (видео)

Украинские бойцы в боях за Бахмут взяли штурмом опорный пункт россиян и пленили вагнеровца. На камеру защитники сняли, как проводят распаковку амуниции врага, чтобы увидеть, с чем россия отправляет своих солдат на войну в Украину.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, 15 февраля боевой разведывательный дозор пограничников атаковал позиции российско-оккупационных войск под Бахмутом. Наши бойцы в бою захватили один из опорных пунктов интервентов.

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"Выйдя в тыл оккупантов пограничники атаковали захватчиков. В ближнем бою бойцы Госпогранслужбы Украины сломили сопротивление вражеских сил. Из стрелкового оружия уничтожили до пяти захватчиков, одного захватили в плен", — рассказали в ГПСУ.

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Один из бойцов снял экипировку российских захватчиков и провел "распаковку" вражеской амуниции. Выяснилось, что вместо аптечки российскому солдату выдали разгрузочный жилет, четыре магазина автомата, одну гранату, бинт и резиновый жгут, однако и он был автомобильным.

"Вот и все, что нужно солдату второй армии мира", — прокомментировали эти кадры пограничники.

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Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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