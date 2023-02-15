Украинские военные из танка уничтожили группу оккупантов на Запорожском направлении (видео)

Украинские военные из танка уничтожили врагов в Запорожском направлении. Оккупанты пытались перерезать Мариупольскую трассу на Орехов.

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали противника. Видео было обнародовано на Telegram-канале мониторинговой инициативы DeepState.

"Ребята из 65-й ОМБр поделились кадрами работы танчика по российскому авангарду, который хотел выйти к Мариупольской трассе", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть группу российских военных, по которым украинские защитники ведут огонь из танка. Точное количество ликвидированных оккупантов не сообщается.

На кадрах также указана локация. Бой состоялся недалеко от трассы в районе Новоданиловки Пологовского района Запорожской области, примерно в 10 км к югу от Орехова.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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