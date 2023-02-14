Военные поздравили украинцев с Днем Святого Валентина: эффектно уничтожили 'Солнцепек' под Угледаром (видео)

Украинские военнослужащие уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". По предварительным данным, ликвидация техники оккупантов произошла вблизи Угледара.

Уничтожением "Солнцепека" занимались бойцы 72-й ОМБр. Волонтер Сергей Притула опубликовал видео пораженной системы на своей странице в Facebook.

"Был "Солнцепек" и нет "Солнцепёка". 72 бригада феерически поздравляет всех с Днем Влюбленных. Любитесь чернобровые", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что видео сняли с помощью дрона, приобретенного для военнослужащих на донаты украинцев. Притула не уточнил, на каком участке фронта произошла ликвидация вражеской техники, однако сейчас 72-я бригада воюет в районе Угледара.

Видео дня

На видео можно увидеть момент попадания снаряда во вражеский "Солнцепек", после чего огнеметная система загорается. Огонь не утихает и усиливается, поскольку, похоже, начинает детонировать боекомплект.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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