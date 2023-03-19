Бійці ЗСУ показали прицільне знищення російської піхоти, яка намагалася заховатися (відео)

Українські захисники продовжують відвойовувати клаптик української землі та знищувати російських військових. Нещодавно бійці ЗСУ "мінуснули" групу російської піхоти.

Про це йдеться на Facebook-сторінці 66 окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України. Військові не назвали напрямок, на якому ліквідували російську піхоту.

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"Мінусує окупантів 66-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ", – зазначили в мережі.

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Нагадаємо, спецпризначенці Служби безпеки України наближають нашу перемогу, ліквідовуючи живу силу ворога та техніку. За одну ніч захисники "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

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