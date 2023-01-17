Бійці ЗСУ показали відео, як за допомогою дрона викрали рацію окупанта

Українські захисники настільки майстерно управляють безпілотними літальними апаратами, що можуть їх застосовувати не лише для аеророзвідки, а для того, аби дізнатися про плани окупантів.

Так, у мережі з'явилося відео роботи двох дронів, якими керували бійці бойової групи К-2 з 54-ї окремої механізованої бригади.

Аеророзвідники помітили знищені ворожі окопи та рацію одного з окупантів, яка лежала біля укриття росіян. Щоб заволодіти рацією та мати змогу прослуховувати перемовини ворога, бійці ЗСУ направили дрон з мотузкою та магнітом, аби "зловити" її. Інший дрон супроводжував "ловця" та знімав процес на відео.

"Майстерність аеророзвідників К-2 і нові технології допомагають ЗСУ заволодіти оперативною інформацією", – прокоментували відео бійці К-2 54-ї ОМБр.

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