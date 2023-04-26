У російському селищі Сосьва Свердловської області внаслідок пожежі згоріло 110 будівель, з них 108 будинків, одна людина загинула. Очевидці на в'їзді до населеного пункту заявили, що попереду нічого не видно та назвали пожежу "апокаліпсисом". Слідчий комітет РФ вже займається з'ясуванням обставин виникнення великих пожеж у Свердловській області. Прокуратура РФ прийняла рішення про проведення перевірки через пожежу у селищі. До Сосьви вже виїхав в.о. прокурора області

Повідомлення про це з'явилось у мережі.

"За попередньою інформацією, 25 квітня 2023 року о 12 годині 58 хв. до ЄДДС надійшло повідомлення про спалах на пілорамі. Після цього для мешканців Сосьви розпочалося справжнє пекло. На місце події з метою координації діяльності правоохоронних та наглядових органів виїхав в.о. прокурора області Павло Родченков", – сказано у повідомленні. До – речі, в середу, 26 квітня, міський голова вирішив провести зустріч з жителями Сосьви.

"О 10.00 розпочнеться зустріч із мешканцями селища. Будуть присутні всі зацікавлені особи – міністри, прокуратура, поліція, багато офіційних осіб приїде. Будемо одразу розглядати питання кожного мешканця, відзначати кожне прізвище – хто чого потребує, кому чим допомогти. Зараз у Сосьві пожежа продовжується. Працювали гелікоптери, пожежні машини, завтра знову гелікоптери прилетять. Роботи з гасіння пожежі в селищі Сосьва Свердловської області не зупиняються ні на хвилину", – повідомила місцева влада вночі 26 квітня.

Звичайно, пропагандисти наголосили, що "стрімкому поширенню вогню сприяли велика кількість сухої рослинності, пориви вітру 20 метрів за секунду, а також віддалення вододжерел".

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"Для подачі води до місця гасіння вогнеборцями прокладено магістральні лінії від річки Сосьва загальною довжиною 2 км", – заявили у РФ. До ліквідації вогню залучили 120 осіб і 33 одиниці техніки, серед них – два пожежні поїзди, вертоліт МНС РФ і Росгвардії. На території муніципального утворення введено режим надзвичайної ситуації. Із лікувально – виправної установи селища Сосьва евакуювали 240 засуджених.

Нагадаємо, у російській Арамілі загорілась будівля науково – виробничого комплексу.

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