Более сотни домов уничтожено: На Урале дотла выгорел поселок Сосьва

В российском поселке Сосьва Свердловской области в результате пожара сгорело 110 зданий, из них 108 домов, один человек погиб. Очевидцы на въезде в населенный пункт заявили, что впереди ничего не видно и назвали пожар "апокалипсисом". Следственный комитет РФ уже занимается выяснением обстоятельств возникновения крупных пожаров в Свердловской области. Прокуратура РФ приняла решение о проведении проверки из – за пожара в поселке. В Сосьву уже выехал и.о. прокурора области

Сообщение об этом появилось в сети.

"По предварительной информации, 25 апреля 2023 в 12 часов 58 мин. в ЕГДС поступило сообщение о вспышке на пилораме. После этого для жителей Сосьвы начался настоящий ад. На место происшествия с целью координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал и.о. прокурора области Павел Родченков", – говорится в сообщении. Кстати, в среду, 26 апреля, городской глава решил провести встречу с жителями Сосьвы.

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"В 10.00 начнется встреча с жителями поселка. Присутствовать будут все заинтересованные лица - министры, прокуратура, полиция, многие официальные лица приедут. Будем сразу рассматривать вопросы каждого жителя, отмечать каждую фамилию - кто в чем нуждается, кому чем помочь. Сейчас в Сосьве пожар продолжается. "Работали вертолеты, пожарные машины, завтра снова вертолеты прилетят. Работы по тушению пожара в поселке Сосьва Свердловской области не останавливаются ни на минуту", - сообщили местные власти ночью 26 апреля.

Конечно, пропагандисты подчеркнули, что "стремительному распространению огня способствовало большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также удаление водоисточников".

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"Для подачи воды к месту тушения пожарными проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км", – заявили в РФ. К ликвидации огня привлекли 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС РФ и Росгвардии. На территории муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации. Из лечебно – исправительного учреждения поселка Сосьва были эвакуированы 240 осужденных.

Напомним, в российской Арамиле загорелось здание научно – производственного комплекса.

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