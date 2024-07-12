Більша за Землю та має океан: науковці знайшли планету, що має потенціал для життя

Виявлено екзопланету, що отримала назву LHS 1140 b, яка обертається навколо червоного карлика приблизно за 48 світлових років від нашої Сонячної системи. Цей далекий світ, ймовірно, має рідкий океан та атмосферу, що робить його одним з найперспективніших кандидатів на потенційне життя, подібне до земного, яке коли-небудь знаходили.

LHS 1140 b приблизно в 1,7 раза більша за Землю і розташована в зоні проживання своєї зірки. Це означає, що планета знаходиться на такій відстані від своєї зірки, що вода може існувати на її поверхні в рідкому стані - необхідна умова для життя, яке ми знаємо, пише Newsweek.

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Завдяки спостереженням за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) вчені змогли визначити, що LHS 1140 b має атмосферу, яка, ймовірно, містить азот, як і атмосфера Землі. Ця атмосфера, ймовірно, відіграє ключову роль у збереженні рідкої води на поверхні планети.

Дослідники також вважають, що від 10 до 20% маси LHS 1140 b може складати вода, що робить її крижаним світом з можливим підземним океаном, подібним до супутника Юпітера Європи.

Це відкриття робить LHS 1140 b однією з найперспективніших екзопланет для пошуку позаземного життя. "Це наш перший приголомшливий проблиск атмосфери на суперземлі в зоні проживання", - говорить співавтор дослідження Раян Макдональд. "LHS 1140 b, ймовірно, є найкращою екзопланетою в зоні проживання, відомою на цей час, для характеристики атмосфери".

Вчені планують продовжити вивчення LHS 1140 b за допомогою JWST, щоб отримати більше інформації про її атмосферу, склад та потенційну придатність для життя.

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