"Більшість підрозділів "Вагнеру" була знищена": Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ситуацію в районі Бахмута. За її словами, українські військові знищили більшість підрозділів ПВК "Вагнер".
Через це росіяни вимушені замінювати найманців звичайними військовослужбовцями. Про це Маляр сказала в ефірі телемарафону.
"Росіяни змушені робити цю заміну, бо більшість підрозділів Вагнеру була знищена нашими Збройними силами. Вони змушені зараз це робити", – зазначила вона.
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Заступниця глави Міноборони додала, що регулярні російські військові демотивовані. На відміну від "вагнерівців", яким обіцяють гроші та звільнення від терміну у в'язниці, російським військовим нічого не обіцяють.
Маляр наголосила, що ситуація у Бахмуті "напружена і складна". Ворог переважає чисельно, однак втрати окупантів, за її словами, значно вищі, аніж в українських захисників.
Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.
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