'Більшість підрозділів 'Вагнеру' була знищена': Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ситуацію в районі Бахмута. За її словами, українські військові знищили більшість підрозділів ПВК "Вагнер".

Через це росіяни вимушені замінювати найманців звичайними військовослужбовцями. Про це Маляр сказала в ефірі телемарафону.

"Росіяни змушені робити цю заміну, бо більшість підрозділів Вагнеру була знищена нашими Збройними силами. Вони змушені зараз це робити", – зазначила вона.

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Заступниця глави Міноборони додала, що регулярні російські військові демотивовані. На відміну від "вагнерівців", яким обіцяють гроші та звільнення від терміну у в'язниці, російським військовим нічого не обіцяють.

Маляр наголосила, що ситуація у Бахмуті "напружена і складна". Ворог переважає чисельно, однак втрати окупантів, за її словами, значно вищі, аніж в українських захисників.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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