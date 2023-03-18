Більшість українців не зможе вийти на пенсію у 60 років: чому так сталося

В Україні продовжують зростати вимоги до кількості мінімального страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Кожного року вимога збільшується на рік.

У 2023 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 30 років стажу. До 2028 року норма становитиме вже 35 років, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Однак критичним стане 2025 рік, коли більшість українців не зможуть вийти на пенсію вчасно. За словами науковиці Лідії Ткаченко, у середньому українці у 60 років мають близько 32 років стажу.

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Втім, якщо вони не зможуть вийти з такою кількістю стажу до 2025 року, то після цього оформлення пенсійних виплат для більшості громадян буде складним.

Раніше в Пенсійному фонді вважали, що навіть за зміни вимог до стажу близько 55% українців усе одно зможуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років. Однак такі розрахунки проводили до пандемії коронавірусної інфекції та повномасштабної війни.

Якщо ситуацію не змінити й вимоги до стажу не переглянути, то українці за формального пенсійного віку у 60 років будуть змушені працювати до 63 або навіть 65 років.

Ткаченко вважає, що необхідно зупинити зростання вимог до стажу на рівні 30 років та при цьому підвищити всім пенсійний вік до 65 років. На такий крок уже пішла більшість європейських країн.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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