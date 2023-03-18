Большинство украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет: почему так произошло

В Украине продолжают расти требования к количеству минимального страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию. Каждый год требование увеличивается на год.

В 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 30 лет стажа. К 2028 году норма будет составлять уже 35 лет, говорится в материале OBOZREVATEL.

Однако критическим станет 2025 год, когда большинство украинцев не смогут выйти на пенсию в срок. По словам ученой Лидии Ткаченко, в среднем украинцы в 60 лет имеют около 32 лет стажа.

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Впрочем, если они не смогут выйти с таким количеством стажа до 2025 года, после оформления пенсионных выплат для большинства граждан будет сложным.

Ранее в Пенсионном фонде считалось, что даже при изменении требований к стажу около 55% украинцев все равно смогут выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Однако такие расчеты проводились до пандемии коронавирусной инфекции и полномасштабной войны.

Если ситуацию не изменить и требования к стажу не пересмотреть, то украинцы при формальном пенсионном возрасте в 60 лет будут вынуждены работать до 63 или даже 65 лет.

Ткаченко считает, что необходимо остановить рост требований к стажу на уровне 30 лет и при этом повысить для всех пенсионный возраст до 65 лет. На такой шаг уже пошло большинство европейских стран.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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