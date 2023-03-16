Пенсионерам нужно подать заявку, чтобы не остаться без выплат: о чем речь

Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже. Речь идет о лицах, имеющих стаж, приобретенный до 2004 года.

Это возможно при условии, что работодатель или застрахованное лицо подал на перевод в электронный вид трудовую книжку. Об этом сообщает "На пенсии".

Если стажа в реестре недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению. Ее нужно предоставить через веб портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины: https://portal.pfu.gov.ua/.

Если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

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Если обращение за пенсией будет позже – пенсию назначат с даты обращения за ней. Также в Пенсионном фонде напомнили, какие документы необходимо предоставить для назначения пенсии:

заявление установленной формы;

паспорт (оригинал и ксерокопия);

документы о месте жительства (регистрации) пенсионера;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

свидетельство о браке (при необходимости оригинал + ксерокс);

заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;

Кроме этого нужно подать:

трудовая книжка (оригинал и ксерокопия) и другие документы о трудовом стаже;

ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

справку из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при необходимости);

диплом и другие документы, подтверждающие периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия);

по желанию пенсионера и при подтверждении первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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