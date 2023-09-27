Боротьба з мишами на городі: що відлякує гризунів
Влітку та восени польові миші часто завдають шкоди городникам. Вони поїдають коренеплоди, овочі, фрукти та ягоди, а також можуть поширювати інфекційні захворювання.
Якщо в городі з’явилися польові миші, потрібно терміново вживати заходів, інакше можна втратити врожай. UAportal розповість, як запобігти появі мишей.
Щоб уникнути проблем з мишами, потрібно дотримуватися таких правил:
- Своєчасно прибирати сміття та залишки їжі на городі.
- Розміщувати компостні купи в закритих дерев’яних ящиках та за територією садиби.
- Відмовлятися від мульчування очищення насіння соняшника.
- Висаджувати навколо грядок рослини, які відлякують мишей: туї, рицин, бузину, бобові, м’яту перцеву, коріандр, цибулю, часник, календулу, конвалію, наперстянку, аптечну ромашку.
Якщо миші вже з'явилися на городі, то можна використати наступні засоби для боротьби:
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Механічні засоби: мишоловки, капкани, ультразвукові відлякувачі.
Хімічні засоби: отрута для мишей.
Народні засоби: деревна зола, гас, нашатирний спирт, піретрум.
Найбезпечніший спосіб позбутися мишей на городі - це використання деревної золи. Зола не тільки відлякує мишей, але й підгодовує рослини.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вигнати мишей з будинку.
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