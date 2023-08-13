Бореться зі шкідниками та підживлює: як використовувати настій кульбаби на городі

Настій із кульбаби є універсальним засобом для городнього господарства. Він може бути використаний як добриво для підживлення рослин та боротьби зі шкідниками. Цей продукт має подвійну користь: бореться з бур'янами та є дієвим добривом. Давайте розглянемо, як готувати настій з кульбаби та як його застосування.

Про це пише УНІАН.

Користь кульбаби для городу

Кульбаба містить багато корисних елементів, таких як фосфор, кальцій, калій та інші, які знаходяться у корені рослини. Листя і стебла містять азот, фітонциди та ефірні масла, а квіти багаті вітамінами та мінералами. Використання кульбаби на городі допомагає покращити ріст рослин та захистити їх від шкідників.

Добриво з кульбаби:

Легкодоступне, оскільки кульбаба зростає всюди.

Багате на мікроелементи, які добре засвоюються рослинами.

Допомагає знизити кислотність грунту та збагачує його корисними бактеріями.

Ефективно бореться з попелицею, сірою гниллю та медяницею.

Застосування настою з кульбаби

Підходящі рослини для підживлення настоєм з кульбаби включають перець, помідори, огірки, полуницю, суницю, троянди та лілії. Однак варто уникати його використання для цибулі, часнику та буряка, оскільки це може гальмувати їх ріст.

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Рецепт виготовлення настою з кульбаби:

Заповніть велику ємність наполовину травою кульбаби (без насіння) та залийте теплою водою, залишивши місце для повітря. Перемішайте і накрийте кришкою, залишивши щілину для повітря. Періодично перемішуйте настій протягом 1-2 тижнів. Після цього процідіть та розбавте водою (1:10). Використовуйте для поливу під корінь рослин.

Залишки кульбаби можна також використовувати для компостування або повторного використання.

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