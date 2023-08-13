Борется с вредителями и питает: как использовать настой одуванчика на огороде

Настой из одуванчика является универсальным средством для огородного хозяйства. Он может быть использован в качестве удобрения для подкормки растений и борьбы с вредителями. Этот продукт имеет двойную пользу: борется с сорняками и является действенным удобрением. Давайте рассмотрим, как готовить настой из одуванчика и как его использовать.

Об этом пишет УНИАН.

Польза одуванчика для огорода

Одуванчик содержит много полезных элементов, таких как фосфор, кальций, калий и другие, которые находятся в корне растения. Листья и стебли содержат азот, фитонциды и эфирные масла, а цветы богаты витаминами и минералами. Использование одуванчика в огороде помогает улучшить рост растений и защитить их от вредителей.

Удобрение из одуванчика:

Легкодоступно, поскольку одуванчик растет повсюду.

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Богато микроэлементы, которые хорошо усваиваются растениями.

Помогает снизить кислотность почвы и обогащает ее полезными бактериями.

Эффективно борется с тлей, серой гнилью и медяницей.

Применение настоя из одуванчика

Подходящие растения для подкормки настоем из одуванчика включают перец, помидоры, огурцы, клубнику, землянику, розы и лилии. Однако следует избегать его использования для лука, чеснока и свеклы, поскольку это может тормозить их рост.

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Рецепт изготовления настоя из одуванчика:

Заполните емкость наполовину травой одуванчика (без семян) и залейте теплой водой, оставив место для воздуха. Перемешайте и накройте крышкой, оставив трещину для воздуха. Периодически перемешивайте настой в течение 1-2 недель. Затем процедите и разбавьте водой (1:10). Используйте для полива под корни растений.

Остатки одуванчика можно также использовать для компостирования или повторного использования.

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