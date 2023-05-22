Мгновенно пойдут в рост: как приготовить суперсредство для подкормки огурцов из воды, дрожей и сахара

Огурцы могут перестать расти и заболеть по ряду причин. Среди них: резкие перепали температуры, вредители и т.д.

Если же огурцы мёрзнут, то их нужно утеплить с помощью агроволокна или обыкновенной пленки. Важен фактор подкормки растений, сообщает Telegram-канал "Дача. Сад и огород".

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Что нужно для приготовления суперсредства:

банка на 1 л.

Теплая вода – 500 мл.

Сухие дрожжи – 1 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Как приготовить:

Для начала смешайте дрожжи с теплой водой. Затем добавьте сахар и поставьте приготовленный раствор в тёплое, но темное место на 2 часа.

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Затем возьмите 5 литров воды и добавьте в приготовленный раствор. Далее один литр уже полученного раствора следует разбавить еще 10 литрами воды. Вот эту не очень концентрированную жидкость используйте для подкормки огурцов.

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Кроме того, рост огурцов можно ускорить и другими средствами. Вам нужно калийное удобрение – попе, которое нужно насыпать под каждый куст по 1 столовой ложке вещества, смешав затем с почвой.

После этого можно полить кусты раствором. Под каждый нужно внести 500 мл. Огурцы начнут расти быстрее, чем на дрожжах.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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