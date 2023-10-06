Шлюб буде міцний: психологи відповіли, у якому віці найкраще одружуватись

Науковці вивчили найоптимальніший момент для вступу в шлюб. За результатами експертних розрахунків, ідеальним віком для цього є 26 років.

Про це пише Daily Star.

За словами дослідників, у цей період життя людина вже здобула хороший досві і може робити обмірковані рішення. Особливо важливо підходити до вибору життєвого партнера, дотримуючись "правила 37%". За цим принципом, при прийнятті серйозних рішень, особі потрібно витратити певний час на розгляд різних варіантів.

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"Виконавши завдання у визначені строки, ви досягнете ідеального моменту для прийняття рішення," - відзначають науковці.

Зазвичай люди розпочинають пошук серйозних відносин у 18 років, а до досягнення 40-річного віку багато з них вже завершують цей процес. Однак 26 років вважають ідеальним віком для того, щоб перейти межу 37% і одружитися.

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