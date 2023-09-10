Психологи відповіли, як запобігти стресу дитини на початку навчального року

Початок нового навчального року, особливо для українських школярів може бути дуже напруженим. Психолог Світлана Рой надала поради щодо адаптації дітей до цих змін.

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За її словами, в цей період діти можуть відчувати сором, невпевненість, провину, самотність. Тому вона закликає батьків підтримувати своїх дітей. Ось деякі поради:

Створіть вдома атмосферу взаємоповаги та безпеки. Важливо вчити дітей розглядати помилки як можливість для навчання, а не як провал. Допомагайте дітям досягати малих цілей та святкувати їхні досягнення. Це допоможе підтримувати їхню віру в себе. Обговорюйте плани родини разом з дітьми і попереджайте їх про можливі зміни, надаючи їм пояснення. Розумійте, що на початку навчального року діти можуть зазнавати розчарувань, і це може призвести до відчуття безсилля. Психолог рекомендує приділяти увагу цим питанням, щоб запобігти негативним наслідкам.

Разом з цим важливо підтримувати дітей, щоб допомоги їм успішно адаптуватися до нового навчального року.

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