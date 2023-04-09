Британську науковці вперше вивели математичну формулу чоловічого оргазму

Математики зі Сполученого Королівства верше склали "безпомилкову формулу" чоловічого оргазму — до цього часу ніхто такого не робив. Науковці з Університету Саус проаналізували психологічні та біологічні аспекти статевого акту та дали основні рекомендації для досягнення оргазму.

Висновки вчених опубліковано у "Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science". Повідомляється, що на дослідження вчених надихнуло використання математики для аналізу результатів у спорті.

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Дослідження було проведено не заради цікавості: фахівці вважають, що воно допоможе знайти оптимальну терапію для людей, які страждають на сексуальну дисфункцію.

Зазначається, що дослідники об'єднали результати багаторічних спостережень психологічного та фізіологічного порушення у чоловіків, щоб дізнатися, які умови оптимальні для досягнення оргазму. У них вийшла формула, яка охоплює і фізіологічні та психологічні аспекти процесу.

Об'єднавши різні дослідження з цієї тематики, вчені зуміли вивести формулу чоловічого оргазму, яка складається з рівнянь на основі інформації про чотири стадії чоловічого статевого контакту: збудження, плато, оргазму та стан після розрядки.

Науковці зауважують, що сама формула досить складна і навряд чи допоможе чоловікам у розпал інтиму. Однак математикам вдалося сформулювати основну рекомендацію для чоловіків, щоб ті зуміли досягти оргазму. Можливо, це не дасть стовідсоткової гарантії здобуття оргазму, проте може покращити шанси на успіх.

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Рекомендація полягає в тому, щоб не досягати занадто сильного психологічного збудження на ранній стадії статевого контакту це може утруднити досягнення оргазму. (не перезбуджуватись).

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