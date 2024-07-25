Бронь від мобілізації може отримати нова категорія чоловіків: про кого йде мова

Міністерство цифрової трансформації планує бронювати від призову працівників ремонтних бригад. Це стане одним із кроків у роботі над стабілізацією мобільного звʼязку під час відключень електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі міністерства.

"Постійні знеструмлення впливають і на погіршення якості звʼязку та інтернету, адже базові станції мобільних операторів, які забезпечують покриття, також працюють від електроенергії. Стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом — одне з головних завдань Мінцифри зараз", — зазначено у пості.

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Мінцифри вжило наступних заходів для стабілізації ситуації з мобільним зв’язком та Мережею:

Внесено зміни до положень Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаціями, зобов’язавши операторів забезпечити не менше 25% своїх мереж автономними генераторами для роботи протягом 72 годин без електропостачання. Решта мережі має бути оснащена акумуляторами, які здатні підтримувати роботу до 10 годин при відключенні електрики. Ці акумулятори працюють за принципом портативних зарядних пристроїв, забезпечуючи енергією базові станції.

Посилений контроль за дотриманням нових правил. Оператори будуть надавати квартальні звіти НЦУ, а НКЕК проводитиме перевірки їх виконання.

Прийнято постанову № 322, схвалену регулятором, яка дозволяє операторам подавати запити в Обленерго для модернізації електромереж, що ведуть до базових станцій, що сприятиме швидшому заряджанню акумуляторів.

Складено список об’єктів, які мають бути забезпечені неперервним електроживленням, який ОВА передасть в Обленерго для подальшої дії.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи підпадають бронюванню працівники з дефіцитною ВОС.

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