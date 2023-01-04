Буданов анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною та назвав головну мету

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

Такими очікуваннями Буданов поділився у інтерв'ю для ABC News. Окрім цього він назвав головну мету контрнаступу.

"Це звільнення територій та завдання остаточних поразок російській федерації. Це відбуватиметься по всій Україні, від Криму до Донбасу. Наша мета, і ми її досягнемо – це повернення до кордонів 1991 року, в яких Україна визнана всіма суб’єктами міжнародного права", – заявив очільник ГУР.

Також Буданов не виключає подальших ударів по території росії. Втім, він не став говорити, хто саме стоятиме за цими атаками.

За його словами, удари будуть завдаватися дедалі глибше всередині рф, однак він зможе прокоментувати це лише після закінчення війни.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, найскладніша ситуація на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Водночас він вважає, що росіян чекає нова хвиля мобілізації.

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